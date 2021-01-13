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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki hain köstebek belli oldu Evinde 5 milyon euro çıktı

Dün MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla çökertilen Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki casusluk ve rüşvet şebekesi ile ilgili yeni detaylar geldi. Şebekenin başındaki Yusuf Hakan Özbilgin’in evinde 5 milyon euro bulundu. Özbilgin'in 1 yıldır da yakın takip altında olduğu bildirildi.

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Türkiye'nin göz bebeği yerli ve milli üretimin merkezi Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casusluk ve rüşvet şebekesi haberi dün kamuoyuna bomba gibi düştü.

MİT'in 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda eski bir SSB çalışanı ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edildi.

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

Operasyon için dün harekete geçildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişinin gözaltına alındı.

Eski proje müdürü
Gözaltına alınan kişilerden birinin Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, olduğu ortaya çıktı. Özbilgin'in evinde arama yapan polis tam 5 milyon euro ele geçirdi.

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