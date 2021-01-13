Merkez Bankası'ndan 20.9 tonluk altın satışı! İşte nedeni

Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirdiği 45.5 tonluk altın satışından sonra kasımda da 20.9 ton altın sattı. Uzmanlar, Merkez'in döviz rezervi ihtiyacını karşılamak için satış yapmış olabileceğine dikkat çekti.

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Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından hazırlanan kasım ayı raporuna göre, Türkiye 20.9 ton satışla merkez bankaları arasında ilk sırada yer aldı. Yılın ilk 11 ayında 201 ton altın alan TCMB, 66.4 tonluk satış gerçekleştirdi. Böylece TCMB net 134.6 tonluk altın alımı yapmış oldu. NoorCM Bireysel Portföy Yönetimi Birim Müdürü Arzu Toktay, satışla ilgili şunları söyledi: Türkiye'nin 20.9 ton satış ile diğer merkez bankaları ile ayrışması değişen beklentilerden ziyade likidite ihtiyacı ile açıklanabilir. Türkiye üçüncü çeyrekte başlayan ve kasım ayında da süren altın satışına rağmen 2020 yılı genelinde altın rezervini en fazla artıran ülke olarak görülüyor.

'Türkiye en fazla altın rezervine sahip ülkeler arasında 11. sırada'

Sözcü'den Recep Genel'in haberine göre, TCMB'nin altın ithalatını sınırlamak için yurtiçi piyasalara altın vermeyi tercih etmiş olabileceğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise “TCMB altın ithalatı dolayısıyla yurtdışına döviz çıkışını azaltmak istemiş olabilir” diye konuştu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları kasımda 16 ton altın satın alınırken, 23.3 tonluk satış yapıldı. Kasımda Özbekistan 8.4 ton, Katar 3.1 ton, Hindistan 2.8 ton ve Kazakistan 1.7 ton altın alırken, Türkiye 20.9 ton, Moğolistan 2.4 ton altın sattı.

Verilere göre ABD 8.133 ton altın ile en fazla altın rezervine sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi 3.362 ton ile Almanya, 2.451 ton ile İtalya takip ediyor. Türkiye ise 547 ton ile 11. sırada yer alıyor.