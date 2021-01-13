Pogba, Manchester United'ı liderliğe taşıdı

İngiltere Premier Lig'in 1. hafta erteleme maçında Manchester United, Burnley'yi deplasmanda 1-0 yendi.

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Premier Lig'in erteleme maçında Burnley ile Manchester United karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta kilidi 77. dakikada Paul Pogba açtı. Ligdeki ikinci golünü kaydeden Fransız yıldız takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Manchester United böylece üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Kırmızı Şeytanlar, Sir Alex Ferguson’un görevi bırakıp emekli olduğu 2013’ten beri ilk kez Premier League’de ligin zirvesinde.