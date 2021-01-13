BIST 1.565
DOLAR 7,42
EURO 9,04
ALTIN 441,54
HABER /  GÜNCEL

Bir 'tık'la iğrenç şantaj! E-postasına gelen linke tıkladı hayatı karardı

SİVAS'ta R.A. isimli kadın cep telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı. Telefonuna casus yazılıp yüklenip tüm bilgileri çalındı. Mahrem görüntüleriyle şantaj yapılan kadının hayatı karardı...

Abone ol

Sivas'ta elektronik posta gönderdikleri kadının cep telefonuna zararlı yazılım yükleyerek bilgilerine ulaştıkları ve ele geçirdikleri özel görüntüleriyle şantaj yoluyla para talep ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli, Gaziantep'te yakalandı. 

Kendi telefonuna özel görüntüleri gönderildi

İddiaya göre, R.A, kimden geldiğini bilmediği elektronik posta içeriğinde bulunan linki tıkladı. Bir süre sonra internet bankacılığına erişemeyen R.A'ya tanımadığı bir cep telefonu numarasından, özel görüntüleri gönderildi. 

Ya 20 bin lira verirsin ya da yayınlarız

Şüpheliler, 20 bin lira göndermemesi durumunda görüntüleri ailesi ve yakın çevresiyle paylaşacağını belirterek R.A'yı tehdit etti. R.A'nın müracaatı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri detaylı çalışma başlattı. 

Gaziantep'teki 4 kişilik çete gözaltına alındı

Polis ekipleri, çalışmalar sonucunda şantaj, tehdit ve dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler H.U, M.A, H.B. ve S.K'nin Gaziantep'te olduğunu belirledi.  Zanlılar, Sivas ve Gaziantep il emniyet müdürlüklerinin düzenlediği müşterek operasyonla gözaltına alındı. 

Bir yandan da tefecilik yapıyorlarmış

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerindeki aramada, zararlı yazılım yüklemede kullanılan çok sayıda dijital materyal, suç işlemek amacıyla kurdukları değerlendirilen matbaada geçersiz ibareli çok sayıda dolar, 200 liralık 4591 banknot halinde 918 bin 200 lira sahte para, tefecilik işlerinde kullanıldığı değerlendirilen POS makineleri ve şirket kaşeleri, çok sayıda sahte belge ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 

Sivas'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp'tan bir skandal hata daha! Teknik hata nedeniyle özel veriler Google'a sızdı
Eskişehir'de salgında talep patladı kilosu 300 liraya çıktı! Bağışıklığı güçlendiriyor
KONDA'nın sahibi Bekir Ağırdır'dan Süleyman Soylu iddiası: Erdoğan sonrasına hazırlanıyor
Aşıla uygulaması nedir nasıl indiriliyor ücretli mi?
Melek İpek de Ayşegül gibi beraat etsin! O da kocasını öldürmüştü
FETÖ'nün bir mahrem imamdan daha Yazıcıoğlu itirafı: Dosyayı Gülen kapattırdı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! Hatay'da okul müdürü 7 maaşını bağışladı
Medipol Başakşehir, Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti
Muhtaç ailelere kömür yardımı devam edecek! Resmi Gazete'de yayımlandı!
13 Ocak altın fiyatları! Gram altın 445 lira seviyelerinde
Yorumlar 2 yorum