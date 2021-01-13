Piyasalar Trump'ın azil sürecine kitlendi! İşte dolar ve euroda son durum

Önceki günkü kapanış seviyelerinden işlem gören dolar/TL, 7,44'ün hemen üzerinde değerlenirken euro/TL ise 9,10 seviyesinde.

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Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor. Dolar/TL, ABD tahvil getirilerinin yükselişi ve bununla birlikte gelen doların güçlü seyri ile geçen hafta gerilediği 7,30 seviyelerinden tekrar 7,50'yi zorlarken piyasalarda küresel risk iştahı takip edilmeye devam ediliyor.

ABD'nin gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvil getirileri 2.4 baz puan kadar yükselerek yüzde 1.1580 ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi dün 90.73 seviyesinde 21 Aralık'tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 89.9'a geriledi.

Takip edilecek gelişmeler

Uzmanlar, bugün ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Koronavirüs salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.