BIST 1.565
DOLAR 7,42
EURO 9,04
ALTIN 441,54
HABER /  YEREL

Eskişehir'de salgında talep patladı kilosu 300 liraya çıktı! Bağışıklığı güçlendiriyor

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüs pandemisiyle birlikte bitki çaylarına talep arttı. Eskişehir'de ebegümecinin kilosu 300 liraya yükseldi.

Abone ol

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bitki çaylarına yöneldi, ebegümecine olan ilgi de arttı. Doğal ortamda yetişen ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya kadar çıktı. Aktar Koray Özkılıç, ebegümecinin daha çok bitki çaylarına katıldığını anlatarak, “Ebegümecinin virüs sebebi ile popülaritesi arttı. Koronavirüsten korunabilmek için vücut savunmasını yüksek tutmak lazım. Vücudun antioksidan özelliğinin yüksek olmalı. Ebegümeci, Ege ve Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen bir bitki. Kaynatmadan çay gibi demlenip de içilir, taze toplanan otundan yemek de yapılır” dedi.

Endemik bitki türlerinin üretimi açısından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özkılıç, "Ebegümecinin yanı sıra kekik yağı satışları da bu dönemde arttı. Fakat saf kekik yağı olması lazım. Endemik bitki üretimi bakımından Türkiye, Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz bu bakımdan cennet gibi. Dört mevsimi yaşıyoruz. Her türlü bitkisel ürün mevcut, ama bunları işleyerek satmak yerine hammadde olarak veriyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Van'da evde kalmayı fırsata çevirdi! Yaptıkları görenleri şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Piyasalar Trump'ın azil sürecine kitlendi! İşte dolar ve euroda son durum
KONDA'nın sahibi Bekir Ağırdır'dan Süleyman Soylu iddiası: Erdoğan sonrasına hazırlanıyor
Araç kiralamada yeni dönem! Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak
Melek İpek de Ayşegül gibi beraat etsin! O da kocasını öldürmüştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! Hatay'da okul müdürü 7 maaşını bağışladı
Medipol Başakşehir, Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti
Muhtaç ailelere kömür yardımı devam edecek! Resmi Gazete'de yayımlandı!
13 Ocak altın fiyatları! Gram altın 445 lira seviyelerinde
Ordu Üniversitesi'ni üzen haber! Prof. Dr. Cemil Yapar yürürken aniden fenalaşıp öldü
İngiltere Uygur Türkleri politikası nedeniyle Çin'e ithalat yasağı getirecek
Yorumlar