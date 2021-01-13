WhatsApp'tan bir skandal hata daha! Teknik hata nedeniyle özel veriler Google'a sızdı

Tepkilerin odağındaki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bir skandalı daha ortaya çıktı. Gizlilik sözleşmesini yenilemesiyle birlikte bu sözleşmeyi kullanıcılara zorla kabul ettirmeye çalışan ve bu kapsamda tepki toplayan WhatsApp, bu kez yazılımsal bir hata nedeniyle kullanıcıların verilerini Google'a sızdırdı.

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WhatsApp, dünyanın dört bir yanından geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan popüler bir uygulama. Ancak özellikle de son günlerde değişen gizlilik sözleşmesi nedeniyle gündemden düşmüyor. Kullanıcılara 8 Şubat tarihine kadar süre tanıyan WhatsApp, sözleşmenin kabul edilmemesi durumunda WhatsApp'ı kullanıcılara kapatacak. Bu kararı nedeniyle kullanıcılarını kaybetmeye başlayan WhatsApp'ın teknik bir hata nedeniyle pek çok kullanıcısının özel verilerini Google'a sızdırdığı da ortaya çıktı.

Hata nedeniyle WhatsApp'ta kullanıcıların oluşturduğu gruplar Google aramalara düşürken, arama sonuçlarında bu grupları görenler WhatsApp gruplarına erişebilir hale geldi. Bu hata nedeniyle gizli whatsApp gruplarının katılma linkleri de arama sonuçlarında yer aldı. Gruplara Google üzerinden girenleri gruplardaki kullanıcıların telefon numaraları ve fotoğraflarına erişme şansı buldu.

7 bini aşkın profil bilgisi Google arama sonuçlarına sızdı

Kullanıcıların grupları bir bir ortaya dökülürken, WhatsApp'ın sorunu çözdüğü belirtildi. Ancak grup bilgilerinin ne kadar süre arama sonuçlarında yer aldığı bilinmiyor. Gadgets360'ın paylaştığı bilgiye göre söz konusu hata bugüne dek 1700'ü aşkın grubu etkiledi ve 7 bini aşkın profil bilgisi Google arama sonuçlarına sızdı.

Ancak bu sorun ilk kez yaşanmıyor. Benzer bir hata geçen yıl da yaşanmış, kısa sürede sorun giderilmişti. Aynı sorunun sık aralıklarla meydana gelmesi ise kafaları karıştırdı.

WhatsApp, söz konusu hatayla ilgili detaylı bir açıklama henüz yapmış değil. Ancak şu sıralar gizlilik sözleşmesi nedeniyle diken üstünde olan WhatsApp, bu hata yüzünden de zor durumda kalacak gibi görünüyor.