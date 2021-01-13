Ekrem İmamoğlu, 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Teftiş Kurulu'nun hazırladığı 35 usulsüzlük dosyasını müfettişlere teslim etti. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun belediyenin eski dönemine ait usulsüzlük iddialarını ihbar kabul etmiş 3 müfettiş görevlendirmişti.

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İBB Başkanı İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamada, İBB Teftiş Kurulu'nun 40'a yakın usulsüzlük dosyası üzerinde çalıştığını söylemiş, tamamlanan dosyaları yargıya taşımaya başlamıştı. Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlık 3 müfettiş görevlendirmişti

İmamoğlu'nun belediyenin eski dönemine ait usulsüzlük iddialarını ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı dosyaları incelemek için 3 mülkiye müfettişi görevlendirmişti.

Süreç nasıl işletiliyor?

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; müfettişler, 29 Aralık 2020 günü İBB Başkanlığı'na geldi. Ankara'dan İBB'ye gönderilen 3 mülkiye müfettişi resmi yazıyla, usulsüzlük dosyalarını İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan istemesinin ardından dosyaların teslimi için 12 Ocak 2020'e kadar süre verildi.

40'a yakın dosyadan 35'i 12 Ocak günü müfettişlere teslim edildi. Dosyaların, mülkiye müfettişleri tarafından inceleneceği öğrenildi. Dosyaların akıbeti mülkiye müfettişlerinin incelemesinin ardından belli olacak. İBB Teftiş Kurulu'nun mülkiye müfettişleri görevlendirilmeden önce de bazı dosyaları tamamlayarak işlem başlattığı ancak İstanbul Valiliği'nden gerekli izinleri alamadığı öğrenildi.