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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 25 seviyesine yaklaştı

İhlas Haber Ajansı

Megakent İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmur, barajlar doluluk oranlarını da arttırdı. İstanbul'da barajların doluluk oranı bir günde yüzde doluluk oranı yüzde 24.66'ya yükseldi.

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Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da etkili olan yağmur, barajları doldurdu. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da görülen sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı.

İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı bir önceki güne göre yüzde 2.56'lık artışla 24.66'ya yükseldi. En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 94.23'e yükseldi.

İşte İstanbul’un barajlarında son durumu; “Ömerli 19.74, Pabuçdere 12.99, Sazlıdere 6.55, Büyükçekmece 23.88, Alibey 35.51, Terkos 27.12, Kazandere 24.60, Elmalı 29.87, Darlık 46.17, Istırancalar 94.23"

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