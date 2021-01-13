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Beyaz TV'den istifa etmişti! Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Beyaz TV'den ayrılan spor spikeri Ertem Şener, TV100 ile anlaşma sağladı.

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7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü olarak görev yapan Ertem Şener, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunuyordu. Ertem Şener hem spor müdürlüğü görevinden Ekim ayında istifa etmişti. Şener, TV100 ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener "Yeni program adımız Tv100 ekranlarında "VAR ODASI"... Türkiye, Var Odası'na girecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden devam" ifadelerini kullandı.

TV100'de Var Odası her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 23.30'da ekrana gelecek. Programda Ümit Özat, Deniz Ateş Bitnel, Bışar Özbey ve Evren Turhan yorumlarıyla yer alacak.


Kovuldu mu istifa mı etti?
Bazı medya sitelerinde Ertem Şener'in kovulduğuna dair haberler çıkmıştı. İnternethaber.com sitesine açıklama yapan Ertem Şener, kovulma iddialarını yalanlayarak 'Ben istifa ettim' demişti.

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