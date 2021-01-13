Samsun'da feci manzara! Park halindeki otomobilinin içinde cesedi bulundu

SAMSUN’un Bafra ilçesinde Hüseyin O. isimli kişi park halindeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yanında tabanca bulunan Hüseyin O.’nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırıyor.

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Samsun'da arazide park halindeki otomobilde sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki kişinin Hüseyin O. olduğunu tespit etti.

Hayatını kaybettiği belirlen gencin silahla başından vurulduğu saptandı. Araçta yapılan incelemede, tabanca bulundu.

Hüseyin O.’nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Hüseyin O.’nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.