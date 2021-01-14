İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını artırdı mı? İşte son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını artırıyor. Baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükselerek iki ayın zirvesine çıktı. Beş günde 7 puanlık artış ortaya çıktı.

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İstanbul'da hafta sonundan bu yana aralıklarla süren yağışlar baraj doluluk oranını hızla artırıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükseldi. Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı. 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk son 5 günde 7 puandan fazla artış kaydetti.

İki ayın zirvesinde

Son yağışlarla baraj doluluğu Kasım 2020'deki yüzde 27,26 seviyesine de yaklaşmış oldu. İstanbul'da baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,51 seviyesindeydi.

Gözler kar yağışında

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da yarından itibaren 4 gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının da barajlardaki doluluğu artırması bekleniyor

Gün gün baraj doluluk oranları:

9 Ocak: Yüzde 19,16

10 Ocak: Yüzde 19,56

11 Ocak: Yüzde 21,13

12 Ocak: Yüzde 22,10

13 Ocak: Yüzde 24,66

14 Ocak: Yüzde 26,92

11 Ocak itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:



