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Türk Telekom Online İşlemler'den 2 GB internet hediye

Türk Telekom, hayatı kolaylaştıran mobil uygulaması "Online İşlemler"in kullanıcılarına yönelik kampanya başlattı. 

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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Online İşlemler" mobil uygulamasıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

TL yükleme ve paket satın alma gibi işlemlerine hız kazandırmak için kredi kartını uygulamaya ilk kez kaydeden Türk Telekom faturasız hat sahiplerine haftalık 2 GB mobil internet hediye ediliyor. Hediye internet, uygulamaya kredi kartının kaydedilmesinin ardından otomatik olarak müşterinin hattına tanımlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Mobil Hizmetler Direktörü Yeşim Arı, "Online İşlemler uygulamamızın kredi kartı entegrasyonuyla müşterilerimizin işlemlerini tek bir dokunuşla, kolayca tamamlamalarını sağlıyoruz. Sunduğumuz 2 GB internet hediyesiyle müşterilerimizin mobil deneyimini zenginleştirirken daha fazla kullanıcının bu hizmetten faydalanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek amacıyla sunduğu müşteri odaklı Self Servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor.

Faturasız hat sahiplerine "Online İşlemler"de TL yükleme, TL gönderme ve paket satın almanın yanı sıra mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı sunuluyor.

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