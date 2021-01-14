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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisine özel forma

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında konuk edeceği Galatasaray derbisine özel formayla çıkacak.

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Beşiktaş'ta pandemi nedeniyle futbolcu ve taraftarın birinden uzak kalarak statlarda bir araya gelememesinden yola çıkarak hazırladığı “Beşiktaş Aşkına İmza At!” projesinde taraftarın forma imzalama süreci tamamlandı. Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuların maça çıkarken giyeceği Beşiktaş formasına imzalarını attılar ve takımlarının yanında oldukları mesajını verdiler.

Beşiktaş’ın koleksiyon değeri taşıyan formalarında taraftarınkilerle birlikte Sergen Yalçın ve tüm Beşiktaşlı futbolcuların da imzaları yer alıyor.

Taraftar imzalı formalar imza sahiplerine de gönderilirken Beşiktaşlı futbolcular, bu formayı Galatasaray derbisinde sahaya çıkarken giymeye hazırlanıyorlar. 17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat 19.00'da başlayacak.

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