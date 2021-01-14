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Fatih Terim'in 65. derbi heyecanı

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 64 derbide 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

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Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinin 65. derbisine çıkacak.Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 64 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 32 maçta karşı karşıya geldi.Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 32 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 5. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 4 maça çıktı.Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların birini kazanırken, 3'ünde ise berabere kaldı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 3 derbide de mağlubiyet yaşamadı.Yalçın idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de kazanan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile yaptığı tek derbide ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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