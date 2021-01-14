Gazeteci Sevim Gözay vefat etti! Sevim Gözay'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları var mı

Gazeteci Sevim Gözay 48 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi İzzet Çapa sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu...

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Gazeteci Sevim Gözay'ın ani vefatı meslektaşlarını ve okurlarını üzdü. Vefat haberini İzet Çapa sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Çapa, "Çok üzgünüm Sevim Gözay aramızdan ayrılmış Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" notunu paylaştı.

Sevim Gözay'ın, bu sabah saat 07.30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi. 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.

Sevim Gözay kimdir?

19 Aralık 1972 doğumlu olan Sevim Gözay, 1993 yılında girdiği medya sektöründe birçok yapımda kamera arkasında çalıştı. Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerik üretiyor. Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.

Asistan olarak ‘Dr. Stress’, ‘Canlan Biraz’, yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak ‘Sabah Şekerleri’, ‘Hi-Fi’, ‘Netiket’, yönetmen-seslendiren olarak ‘İstanbulART’, sunucu-editör olarak ‘Şehrin Rengi’, ‘Dizikolik’, ‘Bazıları Sıcak Sever’ ve ‘Artist’ programlarını ekrana taşıdı.

Hazırlayıp sunduğu ‘Stüdyo: Sinematik Portakal’ (TV8) ve ‘Cosmopolis’ (CNN Türk) programlarıyla kültür sanat ve lifestyle alanlarına yeni ve dinamik bir soluk getirdi. Sunum tarzından kamera açılarına, içerik işleyişinden röportaj stiline, grafik üslubundan kurgu mantığına modern televizyonculuğun etkili bir öncüsü ve şehirli kadının ekrandaki temsili oldu.

21. yüzyılın eşiğinde Pulp Fiction rüzgarına kapılan her yaştan sinemaseverin kalbinde ise kült bir yer edindi ve yeni nesil sinema programlarına yön verdi.

2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık bulundu. 2006 – 2013 yılları arasında Akşam gazetesi ve Nokta dergisinde şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında 1500’ün üzerinde köşe yazısı yazdı, röportajlar yaptı.

‘Kızlar ve Babaları’ (2011) adlı kitaba katkıda bulundu, ‘Kasetten Canlı’ (2013) ve ‘Sinemaskop Randevular’ (2015) adlı kitaplara imza attı.

Journo, Artful Living, Posta Kitap, Paz Edebiyat, Ot Dergi ve Rejisör dergisinde sinema, edebiyat, yaşam ve medya üzerine içerik üretmeye devam ediyor, bir dijital yayın platformunda profram yapıp blog yazıyordu...