Türkiye'de aşılama başladı! Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer 11 soruda aşı sürecinde neler olacağını anlattı

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün aşının startını vermesinin ardından bugün sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Sağlık çalışanları, kendi adlarına kayıtlı aşıları hastanelerde yaptırmaya başladı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın sorularına yanıt verdi. İşte, Günde kaç kişi aşılanacak? Sonraki aşama ne? Hastaneye gidemeyenler nasıl aşı olacak? Özel hastaneler aşıdan ücret alacak mı? gibi soruların cevapları ve 3 milyon doz aşının dağıtıldığı kentlerden aşılama görüntüleri.