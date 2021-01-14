Türkiye'de aşılama başladı! Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer 11 soruda aşı sürecinde neler olacağını anlattı
TÜRKİYE'de Çin aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Koronayla savaşta tüm yurtta tarihi anlar yaşanırken Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, aşılamayla ilgili akıllara gelen tüm soruları tek tek cevap verdi. Günde kaç kişi aşılanacak? Sağlıkçılardan sonra sıra kimde? Aşı yetecek mi? Aşı seçilmeli mi?..
Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün aşının startını vermesinin ardından bugün sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Sağlık çalışanları, kendi adlarına kayıtlı aşıları hastanelerde yaptırmaya başladı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın sorularına yanıt verdi. İşte, Günde kaç kişi aşılanacak? Sonraki aşama ne? Hastaneye gidemeyenler nasıl aşı olacak? Özel hastaneler aşıdan ücret alacak mı? gibi soruların cevapları ve 3 milyon doz aşının dağıtıldığı kentlerden aşılama görüntüleri.
Ordu’da, dün itibarıyla tüm sağlık birimlerine gönderilen koronavirüs aşısının ilk dozu, uygulanmaya başlandı. Kente ilk partide 15 bin doz aşı geldi.
Şırnak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde aşılar sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı.