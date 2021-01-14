İstanbul'da iki arkadaşın fuhuş anlaşması kötü bitti! Bir anda otel odasına dalıp...

İSTANBUL'da cinsel ilişkiye girmek isteyen iki arkadaş az daha canlarından oluyordu. Para karşılığı ilişkiye giren iki arkadaş gece 02.00'da basıldı.

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İstanbul Fatih’te yaşanan olayda 24 yaşındaki Muhammed Milad H. ile 25 yaşındaki Muhammed R. para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için fuhşa aracılık eden D.H ve E.A’dan yardım istedi. H. ve A. ile 18 Temmuz tarihinde buluşan iki arkadaş fuhuş konusunda anlaştı. Aynı gün saat 23.00 sıralarında kendileri için ayarlanan apart otele giden iki arkadaş gelen kadınlarla cinsel ilişkiye girdi.



Kadınlar odadan çıkınca gece 02.00’da oda fuhşa aracılık eden iki kişi tarafından basıldı. İki arkadaşı darp eden şüpheliler sonrasında da arkadaşların telefonlarını ve 870 lira parasını alarak odadan kaçtılar.

Olayın ardından soluğu poliste alan iki arkadaş kendilerini darp eden ve paralarını alan şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından hızla soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yerlerini tespit ederek operasyon düzenledi.



Tutuklandılar

Milliyet'in haberine göre gözaltına alınan D.H ve E.A çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı önceki günlerde tamamlayan savcılık şüpheliler hakkında “nitelikli yağma” ve “kasten yaralama” suçlarından 21 yıl 6 aydan 34 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.