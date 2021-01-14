BIST 1.561
DOLAR 7,38
EURO 8,99
ALTIN 436,69
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Dünyada bir ilk! 1800 metre yükseklikte devreye girdi

Demirören Haber Ajansı

İSVİÇRE Alpleri'nde gölün üzerine dünyanın ilk yüksek rakımlı güneş enerji santrali devreye girdi.

Abone ol

Dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzer güneş enerjisi santrali İsviçre Alpleri'nde gölün üzerinde enerji üretimine başladı.  Uzmanlar, yüzer santralde bulunan teknolojinin, dünya çapında fotovoltaik (Güneş’ten enerji elde etme) endüstrisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. İsviçre’nin Alpler bölgesine elektrik sağlayan santral, ülkenin Valais kentindeki Lac des Toules rezervuar gölünde, deniz seviyesinden 1,800 metre yükseklikte yer alıyor. Su üzerinde yüzer halde bulunan santral, yılda yaklaşık 800 mw saatlik üretim yaparak 225 hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Lac des Toules'daki güneş enerjisi santrali, gölün dibine sabitlenmiş alüminyum ve polietilen plastikten yapılmış 36 yüzer yapı üzerine yerleştirilmiş 1.400 panelden oluşuyor. İnşaasına Aralık 2019'da başlanan santralin, Alpler'deki ilk kışını başarıyla tamamladığı ifade edildi. Gölde soğuk hava nedeniyle oluşan 60 cm kalınlıktaki buzlanmaya ilişkin sorunun ise, yapıyı yükselten şamandıraların kullanılmasıyla çözüldüğü ifade edildi. Mart ayı sonunda göl tamamen boşaldığında platformlar dibe oturuyor ve düzleşiyor. Yapı 50 cm'ye kadar kara dayanabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
HES kodu İstanbulkart eşleştirme yapma ekranı-2021 nasıl yapılır?
Türkiye'de geçen ay son 50 yılın en sıcak 6. aralık ayı yaşandı! Ortalama 7,2 derece oldu
Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu
Beşiktaş'ta Mario Mandzukic transferi zora girdi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hekemi belli oldu
Antalya'da kargocudan otizmli çocuğa tokat! 'Sil baştan geri döndük'
Prof. Dr. Murat Akova'dan Sinovac aşısıyla ilgili önemli açıklama
Çorum saatlik hava durumu raporu kar bastırdı
Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı olanları anlık takip ediyor! 70 binin üzerinde kişi aşılandı
İYİ Parti Muğla İl teşkilatında 'Ümit Özdağ' krizi toplu istifa ettiler yönetim düştü
Yorumlar