Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi, öğretici bir şekilde zorlaştırmadan, nefret ettirmeden sevdirerek uzaklaştırabilirsek, zararlarını anlatarak bağımlılık yapan bu maddelerin ne kadar kötü olduğunu anlatabilirsek kazançlı çıkacağız." dedi.

Yeşilay ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sepetçiler Kasrı'ndaki imza törenine Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı. Protokol kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı personeli Yeşilay'ın önleme faaliyetlerinden biri olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'na (TBM) dahil olacak, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Programı'nda bağımlılıklarla ilgili eğitimler verilecek ve iki kurum arasındaki deneyim paylaşımı sayesinde toplumun bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi sağlanacak.

Erbaş: Trafik kazalarının yüzde 70 kadarı, alkol aldıktan sonra oluyor

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kendimize en yakın hissettiğimiz kurum olan Yeşilay ile bir aradayız. Yeşilay ile Diyanet İşleri Başkanlığı birbirine yakınlığının esası amaçlarının bir olmasından kaynaklanıyor. Tüm insanların 5 hakkını korumak farz, bu 5 şeye zarar veren ne varsa onlar da haram. Bu 5 şey din, akıl, mal, can, nesildir. Bunları korumak farzdır. İnanıyorum ki Yeşilay, bunun için kurulmuştur. Yeşilay'ın bir asrı aşkın süredir yaptığı bu mücadeleyi her yerde takdir ediyor, zaman zaman hutbelerimizi hazırlarken Yeşilay'ın yaptığı mücadelelerden, istatistiki bilgilerinden istifade ediyoruz. İki hafta önce bağımlılıkla ilgili okuttuğumuz hutbede Yeşilay'ın internet sayfasındaki bilgilerden istifade ettik. Gördüm ki cinayetlerin ne kadarı alkolden, yani sarhoşluk verici bir maddeyi kullanarak, bunun cinayetlere sebebiyet oranları var. Kadına karşı şiddet işleyenlerin yüzde 70'inin, alkol aldıktan sonra işledikleri ortaya çıkıyor. Trafik kazalarının yüzde 70 kadarı, alkol aldıktan sonra oluyor. Sigaranın ne büyük bir zarar olduğunu her vesileyle gündeme getiriyoruz. Günde 300 kişinin sigaradan öldüğünü Yeşilay'ın o tanıtım filmlerinde gördüğümüz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. İnşallah bunların, dinleyenler karşısında bir faydası olur ve tüm bağımlılık yapan bu maddelerin azalmasını, netice itibariyle tamamen ortadan kalkmasına vesile olur bu mücadele. Allah'ın, tüm emekleri karşılıksız bırakmadığına inanıyorum. Verilen bu mücadele mutlaka faydaya dönüşecek. Belki zaman zaman istatistiki bilgilerde yükselmeler olabilir ama netice itibariyle bu mücadeleye devam edildiği müddetçe bağımlılık halindeki insanların sayısı azalacak. En azından çocuklarımızı ve gençlerimizi, öğretici bir şekilde zorlaştırmadan, nefret ettirmeden sevdirerek uzaklaştırabilirsek, zararlarını anlatarak bağımlılık yapan bu maddelerin ne kadar kötü olduğunu anlatabilirsek kazançlı çıkacağız" dedi.

Öztürk: Bu mücadeleyi birlikte yapmak istiyoruz

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise, "Bağımlılıkların getirdiği problemler dünyanın, modern çağın ne önemli sorunlarından bir tanesi. Hangi kültürde, inançta olursak olalım bağımlılıklar bizim hayatımızda gerek psikososyal açıdan, gerek sağlık açısından çok ciddi sorunlar oluşturmakta. Dünyanın her ülkesi ve toplumu bu alanda bir şeyler üzer yoğun çalışmalar yürütüyor. Biz de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak, 100 yıllık tarihimizle ve geçmişimizle; sadece ülkemizde değil dünyanın aşağı yukarı bir çok bölgesinde aynı mantıkla, amaçla çalışan bir çok sivil toplum kuruluşuyla, organizasyonla beraber hareket ederek, bu mücadelenin bir global mücadele olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sadece ülkemizi korumak, bu alanda geliştirmek durumunda değiliz. Çünkü eğer bu mücadeleyi bir alanla kısıtlı tutarsak biliyoruz ki bizde dış faktörlerden, dış süreçlerden çok olumsuz etkileneceğiz. Hele iletişimin bu kadar yoğun ve açık olduğu bir yüzyılda. Bağımlılıkla mücadelenin özellikle koruyucu tarafı, Yeşilay 100 yıl önce bu amaçla kurulmuş Türk aydınlarının, hekiminde hukukçusuna, şeyhülislamından hemşiresine kadar geniş bir yelpazede Türk aydınlarının büyük bir özveriyle kurduğu bir sivil toplum kuruluşu. Diğer bağımlılıkla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarına göre bağımlılıkla en büyük farklı bağımlılıkla bir bütüncül yaklaşımla bakması. Sadece bir bağımlılık türüyle değil bugün bilimin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bağımlılık olarak, hastalık olarak tanımladığı 5 alanda yani alkol, uyuşturucu madde, tütün, teknoloji ve kumar alanında çalışan, önleyici mücadelesini yapan ve buna özellikle son 5-6 yıldır da tedavi kısmını yani psikososyal destek kısmını da ekleyen biz sivil toplum kuruluşu. Biz bu mücadeleyi yaparken bu alana çalışan her kesimle, devletin her kurumuyla ve aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz ve ediyoruz. Bunun da amacı birlikte hareket ettiğimiz zaman ortak hedefe geldiğimiz zaman çok daha verimli sonuçlar alıyoruz. Bu amaçla sayın Başkanımızla daha önce görüştük. Bizim bu mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığımızı da yanımızda görmek, o ekibi de içimizde görmek, ekipten de faydalanmak, özellikle din görevlilerimizin illerimiz ve ilçelerimizdeki Yeşilay temsilcilerimizle işbirliğine girerek bu mücadeleyi birlikte yapmak gibi çok önemli bir amacımız var. Biz inanıyoruz ki maneviyat temelli yaklaşımlarında bağımlılıkla mücadelede önemli bir katkısı var. Biz de kendi kültür ve inanç değerlerimize uygun bir şekilde, bilimsel temelli bu mücadeleyi birlikte devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Erbaş ve Öztürk protokolü imzaladı.

Protokol hakkında

Protokol kapsamında, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan konularda bilgilendirmeyi amaçlayan, her yıl 10 milyon öğrenci 3 milyon yetişkine ulaşan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'na (TBM) Diyanet İşleri Başkanlığı personeli de katılacak. Formatör ve uygulayıcı eğitimi alan kişiler, projenin yaygınlaştırılmasında görevlendirilecek. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Programı kapsamında Başkanlık personeline bağımlılıklarla ilgili eğitimler verilecek ve bu program Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde (YEDAM) uygulanacak. Yeşilay tarafından hazırlanan materyaller Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Aylık, Diyanet Aile ve Diyanet Çocuk dergilerinde yayınlanırken; tütün, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklardan uzak durulmasını teşvik edici etkinlikler gerçekleştirilecek.