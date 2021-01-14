Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak kısıtlamalar bitiyor mu?

Kafe ve restoranların ne zamana açılacak, açılış tarihi araştırılıyor. Kafeler ve restoranlar 20.00'ye kadar paket servis/gel-al şeklinde hizmet veriyorlar. 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösteriyor. Peki kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

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Koronavirüs vakalarının azalmasının ardından birçok vatandaş kısıtlamalar ne zaman bitecek araştırması yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ‘Daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.’ dedi. Ancak henüz konu ile ilgili bir tarih bilgisi vermedi.

Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar paket servise devam eden işletmelerin ne zaman açılacağını öğrenmek istiyorlar. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme planı kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet vermeye başlan kafeler ve restoranlar artan vaka sayılarının ardından paket servise geçmişti. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan koronavirüs kısıtlamaları hakkında açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak: Henüz kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili net bir tarih açıklaması yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başındaki Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.’ dedi.

Paket servis devam ediyor: İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; sokağa çıkma yasağında lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri saat 20.00'ye kadar paket servis/gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerlerinin cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebiliyor.