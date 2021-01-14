Almanlar, Ömer Faruk Beyaz için kapışıyor

Alman basını, Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresinin iki takımdan birisi olacağını yazdı.

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Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın geleceğiyle ilgili konuşmuştu. Emre, genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz ile yaptıkları görüşmelerin şu anda olumsuz devam ettiğini belirtmişti. Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından Alman basınında çıkan Ömer Faruk Beyaz haberi gündeme bomba gibi düştü.

RevierSport'un haberine göre Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 ve Borussia Dortmund transfer için girişimlerini hızlandırdı. Ömer Faruk Beyaz için karşı karşıya gelen iki Alman ezeli rakibi oyuncunun transferi için şartları zorlamayı planlıyor.

Schalke'de daha fazla forma şansı bulabilir

Dortmund'un kadroda Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Jadon Sancho gibi birçok genç futbolcuyu kullandığı belirtilirken buna rağmen 17 yaşındaki futbolcunun Schalke'de daha fazla forma şansı bulabileceğinin altı çizildi.

Mesut Özil'in kariyerinde önemli yer sahibi olan bir kişi

Yetiştirdiği genç futbolcular ile bilinen Schalke U19 Teknik Direktörü Norbert Elgert'in Ömer Faruk Beyaz transferini çok istediği ve futbolcunun potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna inandığı belirtildi. Schalke, Ömer Faruk'u bir süre Elgert'in yönettiği U19 takımında yetiştirip ardından A takıma almayı düşünüyor. Norbert Elgert, Schalke'de Mesut Özil'i A takıma çıkartan hoca olarak da tanınıyor. Elgert, Mesut Özil'in kariyerinde de önemli yer sahibi olan bir kişi.

Ömer Faruk Beyaz konusu

Emre Belözoğlu, genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz ile yaptıkları görüşmelerin şu anda olumsuz devam ettiğini belirtti. Ömer Faruk'a çok iyi şartlar içeren bir proje sunduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında “en genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

''Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum''

Sürecin bitmediğini ve Ömer Faruk'un bir an önce bir karar vermesi gerektiğini anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti: "Kendisi bize belli bir noktada kararını iletti ama burada çok büyük bir camia var. Evet, bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe'den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum. Bu sürecin olumlu yönde seyretmesi için ne kadar uğraştığımızın da bire bir şahidi kendisi ve ailesidir. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım. Bizim hedefimiz, hayalimiz Fenerbahçe'nin kendi değerlerini çıkarması ve onlarla yürümesidir. Bu süreçte onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama olumlu gitmiyor, gideceğini de düşünmüyorum."