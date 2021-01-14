Antalya'da gece yarısı korkunç son: Arka koltukta oturuyordu

ANTALYA'da Eylül ayında otomobille ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rabia Çerçi'nin davası görüldü. Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Cava, "Bu işin içinde çok büyük şeyler var. Olan benim 19 yaşında kızıma oldu" dedi.

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Manavgat'ta geçen yıl 4 Eylül gece yarısı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu park halindeki bir otomobilde bulunan bir çocuk annesi Rabia Çerçi yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Nazif Genç ise başından hafif yaralandı. Katil zanlısı Hasan Hüseyin Demir (30), bir akrabasının tavsiyesiyle polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Hasan Hüseyin Demir, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.



Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Hasan Hüseyin Demir hakkında Rabia Çerçi'ye karşı 'olası kastla öldürme', Nazif Genç'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianamenin kabul edilmesinin ardından olayla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Demir ile başka bir suçtan tutuklu olan şikayetçi Nazif Genç, Alanya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, vefat eden Rabia Çerçi'nin annesiyle, tarafların avukatları ile tanık olarak çağrılan Abdullah Yılmaz ve Osman Okudan salonda hazır bulundu, Ece Emine Yaman ise gelmedi.







"Nafiz ve Ece'yle başka bir araçta karşılaştım"

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada ifade veren sanık Hasan Hüseyin Demir, olayın sebebinin bir süre evinde kalan ve kız arkadaşı olan Ece Emine Yaman olduğunu belirterek, telefonu olmayan Ece'nin kendi telefonundan aramalar yaptığını ve tanımadığı insanlardan telefon gelmesi üzerine tartıştıklarını söyledi. Bunun üzerine Ece Emine Yaman'ın 1 hafta kaldığı evlerinden ayrıldığını, eşyalarını ve köpeğini ise bıraktığını söyleyen Hasan Hüseyin Demir, "Olayın olduğu gece Ece, telefon açarak Nafiz'le eşyalarını almaya geleceğini söyledi. Ben de köpeğini başka biriyle gönderdiğimi söyledim. Onları bekledim ama gelmediler. Otomobille dolaşırken, Nafiz ve Ece'yle başka bir araçta karşılaştım. Nafiz'le tartıştık, onlara evden uzak durmalarını söyledim." diye konuştu.







"Bana küfretti"

Sözlerinin devamında Demir "Yolda Abdullah Yılmaz'ı gördüm ve onu otomobile aldım. Aradan bir süre geçince annem aradı, Ece'nin geldiğini ve ortalığı ayağa kaldırdığını söyledi. Ben de hemen eve geldim. Nafiz'in otomobilini gördüm. Onun otomobiline giderken tabanca sesine benzer ses duydum, geri dönüp kendi aracımda bulunan tüfeği aldım. Nafiz'in aracına gittim, kendisiyle tartıştık. Bana küfretti. Tüfeği omzunun üzerinden kafasının yanına doğru sopa gibi uzattım. Bu sırada Nafiz eliyle tüfeği itince, tüfek ateş aldı. Nafiz hemen aracıyla uzaklaştı" dedi.





"Vicdan azabı çekiyorum"

Kendisinin otomobilde Rabia Çerçi'yi hiç görmediğini anlatan Hasan Hüseyin Demir, "Olay zaten gece yarısı olmuştu ve her taraf karanlıktı. Ben arabada Nafiz'den başka hiç kimseyi görmedim. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Benim asla bir insanı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Üstelik ölen Rabia Çerçi'yi de hiç tanımıyorum. Vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.







"Arka koltukta oturuyordu"

Olay sırasından otomobilde bulunan Nafiz Genç de verdiği ifadede Hasan Hüseyin Demir'le Ece Emine Yaman nedeniyle telefonda konuştuklarını, o gece Ece'nin eşyalarını almaya gittiklerini anlatarak, "Ben Hasan Hüseyin Demir'i tanımam. Aracımla Ece'nin eşyalarını almaya gittik. Araçta Rabia da vardı, arka koltukta oturuyordu. Hasan Hüseyin Demir, evin yanında otomobilde otururken, bizim yanımıza geldi. Tüfeği kafama dayadı, ben ittirince kasıtlı bir şekilde tetiğe bastı. Şikayetçiyim" dedi. Nafiz Genç, mahkeme başkanının sorusu üzerine Rabia'nın arka koltukta oturduğunu söyleyerek, "Rabia öndeki iki koltuk arasından kafasını çıkartarak, 'Hasan ne yapmaya çalışıyorsun' dedi. Tüfek ateş aldığında ben başımın yan tarafından yaralandım. Hemen oradan ayrıldım. Rabia'nın öldüğünü anlamadım, hastaneye vardığımızda öldüğünü öğrendim" diye konuştu.







4-5 gündür kızının eve gelmediğini ve Nafiz ve Ece'yle gittiğini anlattı

Olayda ölen Rabia Genç'in annesi Ümit Cava da hayatının baharında olan kızının yaşamını yitirdiğini belirterek, şikayetçi oldu. Rabia'nın bir çocuğu olduğunu ve hiçbir zaman çocuğunu bırakmadığını söyleyen Ümit Cava, son 4-5 gündür kızının eve gelmediğini ve Nafiz ve Ece'yle gittiğini anlattı. Ece Yaman'ın olayın bu raddeye geleceğini bile bile Hasan Hüseyin Demir ve Nafiz Genç'i bir araya getirdiğini savunan Ümit Cava, "Ben buradaki şahısların hiçbirini tanımam. Hasan Hüseyin Demir ve Nafiz Genç birbirlerini tanımadıklarını söylüyorlar ama tanıyorlar. Ece'den dolayı tanıyorlar. Bunların Rabia'mla ne işleri vardı?" dedi. Davada tanık olarak görünen ve duruşmaya gelmeyen Ece Emine Yaman hakkında zorla getirilme kararı veren mahkeme; duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için erteledi.







"Niye çektiler bunlar Rabia'yı içlerine?"

Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Cava, avukatı Sevda Ünlü'yle birlikte açıklamada bulundu. Cava, "Bu olay olmadan 3-4 gün önce Rabia çocuğunu bıraktı, bunların yanına gitti. Bunlar ne manada çağırdılar Rabia'yı? Hasan Hüseyin Demir'le Nafiz Genç, 'Biz birbirimizi tanımıyoruz' diyorlar ama önceden de sürtüşmeleri varmış Ece Yaman'dan dolayı. Ben Rabia'nın bir komploya kurban gittiğini düşünüyorum. Yani mümkün değil, Rabia çocuğunu bırakıp gitmez. Niye çektiler bunlar Rabia'yı içlerine?" dedi. Avukat Sevda Ünlü de olayda 19 yaşında genç bir kadının öldüğünü anlatarak, "Davanın takipçisiyiz. Tüm Türkiye'nin desteğini esirgememesini istiyoruz" dedi.





