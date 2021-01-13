Sakarya'da vahşet! Öldürdükleri kişiyi parça parça bölüp çanta içinde dereye attılar

Bugün ikinci çanta bulundu yine aynı!

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün aynı bölgede yeniden çalışma yaptı. Arama çalışmalarına Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç polisler de katıldı. Dere yatağında ve karada yapılan aramalarda bir çanta daha bulundu. Bu çantadan da et ve kemik parçaları çıktı. Bir süre sonra bölgede bir de ayak bulundu. Bölgede ayrıca aynı tipte içi boş bir çanta ile içerisinde elbiselerin bulunduğu büyük bir poşet bulundu.