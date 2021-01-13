Sakarya'da vahşet! Öldürdükleri kişiyi parça parça bölüp çanta içinde dereye attılar
SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde dün çanta içerisinde insana ait kemikler bulunmuştu. Bugün aynı bölgede yeni bir çanta daha bulundu. Kemiklerden doku örnekleri alınırken, kayıp başvurularındaki DNA'larla karşılaştırma yapılacak...
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün akşam derede bir çanta içerisinde bulunan et ve kemik parçaları yapılan inceleme sonrasında insana ait olduğu belirlendi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler tarafından bugün de yeni bir çanta bulundu. Çantanın içinden yine insan eti ve kemikleri çıktı. Parçaların aynı cesede ait olduğu belirlenirken, alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi arasından geçen Çark Deresi'nde dün akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı. Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Bugün ikinci çanta bulundu yine aynı!
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün aynı bölgede yeniden çalışma yaptı. Arama çalışmalarına Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç polisler de katıldı. Dere yatağında ve karada yapılan aramalarda bir çanta daha bulundu. Bu çantadan da et ve kemik parçaları çıktı. Bir süre sonra bölgede bir de ayak bulundu. Bölgede ayrıca aynı tipte içi boş bir çanta ile içerisinde elbiselerin bulunduğu büyük bir poşet bulundu.