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Survivor Yiğit Poyraz yaşı kaç nereli boyu ilk bölümden olay oldu

Survivor 2021 ilk bölümü ile başladı Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışan isimlerden biri olan Yiğit Poyraz daha ilk bölümden yarışmanın favorisi oldu. Tekstil mümessilliği yapan Yiğit Poyraz 27 yaşında. Peki Survivor Yiğit nereli sevgilisi var mı? yigitpoyrazz instagram hesabındaki pozları fena!

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Survivor 2021 TV 8 ekranlarında dün akşam ilk bölümü ile başladı. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışan isimlerden biri de 27 yaşındaki Yiğit Poyraz oldu. Bodrum'da büyüyen Yiğit Poyraz tekstil mümessilliği yapıyor. Peki kimdir Survivor Yiğit Poyraz, aslen nereli?

Yiğit Poyraz kimdir: Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek, İlayda Şeker yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.

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