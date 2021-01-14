Cargill küresel şeker ticaretinden çekiliyor

ABD'li tarımsal emtia şirketi Cargill, küresel şeker ticaretinden çekilerek gıda işleme ve et sektörüne odaklanacak.

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Minneapolis merkezli şirket, dünyanın en büyük şeker ticareti şirketlerinden olan Alvean’da sahip olduğu yüzde 50 hisseyi Copersucar’a satmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. İki taraf arasında anlaşmaya varılması halinde satışın ilk çeyrekte açıklanması bekleniyor.

Hisselerin tek sahibi olacağı anlaşmayı konuşuyorlar

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Copersucar yayımladığı bildiride, “İki hissedar da Copersucar’ın Cargill’in Alvean hisselerinin tek sahibi olacağı bir anlaşmayı konuşuyorlar. Anlaşmaya varılır varılmaz bilgilendirme yapılacak” ifadelerini kullandı.