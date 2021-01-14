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Kocasının darp edildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu

ANKARA'da bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan kavgada eşinin darp edildiğini gören Kutsal G. adlı kadın, pompalı tüfekle dört komşusunu vurdu.

Ankara'daki olay, Çankaya ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 1159'uncu Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda oturan Hasan Hüseyin G. ile komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

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Eşinin darbedildiğini görünce... 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Hasan Hüseyin G.'nin darp edildiğini gören Kutsal G., evdeki pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı.

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3'ü kadın 4 kişiyi yaraladı

Kutsal G., aynı evde oturan komşuları Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'i tüfekle ateş ederek yaraladı.

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Araya girince yaralandı

Silah sesini duyan komşulardan Mikail Sönmez ise komşuları ayırmak için araya girince yaralandı.

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