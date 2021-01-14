Güngören'de korsan taksiciyi öldüren zanlıya 15 yıl hapis cezası

İSTANBUL Güngören'de Aracı bağlanan korsan taksiciyi, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Selahattin Karabulut, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul’un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde, 1 Ekim 2019 günü akşam saatlerinde korsan taksici Bedri Aslancı ile Selahattin Karabulut kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Karabulut, belinden çıkardığı bıçakla Aslancı’yı yaraladı.

Olayı görenler hemen 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada da bir süre elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Karabulut, kaçarak uzaklaştı.

Yerde kanlar içerisinde bulunan Bedri Aslancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Kızımı rahatsız ediyordu”

Cinayet sonrası inceleme başlatan polis, çalışmalarını sürdürürken; Selahattin Karabulut, mahalle bekçilerine teslim oldu.

Katil zanlısı, daha sonra Güngören Araştırma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyette ifade veren Karabulut’un, “Aslancı'nın aracına bir hafta önce kızım müşteri olarak binmişti. Kızım araçta olduğu sırada, araç polis tarafından durdurulup bağlanmış. Aslancı, bu durumdan kızımı sorumlu tutarak, zararını karşılamamızı istiyordu. Kızımı sürekli arayarak, rahatsızlık veriyordu. Bu durumla bir ilgimizin olmadığını söyleyerek kendisini birkaç kez uyardım. Ancak tavrında devam ediyordu. Bu nedenle kendisini arayarak olayın yaşandığı yere çağırdım. Burada aramızda tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Bu sırada da olay yaşandı." dediği öğrenildi.

Karabulut, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

“Cezayı siz ödeyeceksiniz''

Korsan taksici cinayetinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçerken, dava karara bağlandı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Selahattin Karabulut, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bedri Aslancı'nın korsan taksicilik yaptığını, sanık Selahattin Karabulut'un kızı ve eşini zaman zaman istedikleri yerlere götürdüğünü belirtti.

Mütalaada, sanığın kızını alışveriş merkezinden aldığı sırada sivil polisler tarafından durdurulan aracı bağlanan maktule, ceza kesildiği ifade edilerek, maktul Aslancı'nın bunun üzerine sanık ve eşine, "Kızın yüzünden ceza yedim, cezayı siz ödeyeceksiniz." dediği aktarıldı.

“Yıllardır silah taşırım, sabıkam yok''

Olay günü olan 1 Ekim 2019'da buluşan sanık ile maktulün tartıştığı, sanığın birkaç bıçak darbesiyle Aslancı'yı öldürdüğü ve teslim olduğu belirtilerek, sanık Selahattin Karabulut'un "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme, sanık Karabulut'a mütalaaya karşı diyeceklerini sordu.

Sanık Karabulut, Bedri Aslancı ile daha önceden herhangi bir husumeti olmadığını belirterek, "Kendisine güvenirdim, eşimi ve kızımı hastaneye götürür, getirirdi, taksiciliğini yapardı. Arabası bağlanınca eşime ve bana küfür etmesi zoruma gitti. İşten çıktıktan sonra, kendimi savunmak için yanıma bıçak aldım. Tasarlamış olsaydım, ben maktulü iş yerime çağırırdım. Yıllardır, silah taşırım, hiç adliyelik olmadım. Sabıkam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

15 yıl hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti, sanık Selahattin Karabulut'u maktul Bedri Aslancı'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemi tahrik altında işlediğinden cezasını 18 yıla indirdi.

Karabulut'un duruşmadaki iyi halinden dolayı da cezasını 15 yıla düşüren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.