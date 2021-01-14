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Bakan Mustafa Varank'tan Fox TV'ye çok sert sözler: Yalan haberde ihtisaslaşmışlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'nin sanayi ile ilgili yaptığı habere tepki göstererek, 'Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde. Pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin!' dedi.

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Bakan Varan, sosyal medya hesabından FOX TV'nin sanayi üretimi hakkında yaptığı habere sert çıktı. Varank, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde. Pandemiye rağmen Türkiye’nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin!

OSB'lerdeki elektrik tüketimi pandemi öncesinin de üzerinde. Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek!

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