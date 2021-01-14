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Şanlıurfa'da feci kaza! Beton mikserine çarptı hurdaya döndü: Ölüler var

ŞANLIURFA'da beton mikserine çarpan otomobil hurdaya gördü. Araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Hilvan ilçesi yakınlarında yaşandı. Eyüp Aslanparçası’nın (42) kullandığı 24 EC 752 plakalı wolksvagen marka otomobil, iddiaya göre kavşaktan dönüş yapmak için yavaşlayan İbrahim Halil N.’nin kullandığı 63 EY 063 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken, sürücü Eyüp Aslanparçası ile babası Hüseyin Aslanparçası (65) ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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