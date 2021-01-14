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Kahramanmaraş'ta yangında kullanılamaz hale geldi! Camideki Kur’an-ı Kerim'ler yanmadı

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi. Alevlerin tamamen sardığı caminin içindeki Kur’an-ı Kerim'lerin yanmadığı görüldü.

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Yangın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesindeki camide çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, cami kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur’an-ı Kerim'lerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur’an-ı Kerim'ler görevliye teslim edildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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