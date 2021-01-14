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HSBC'den Covid-19 tedbiri! Maske takmayan müşterilerin banka hesapları kapatılacak

Son haftalarda Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de HSBC, corona virüs tedbirini açıkladı. HSBC, bundan böyle şubeye maskesiz gelen veya maske takmayı reddederek şube çalışanlarının sağlığını riske atan müşterilerin hesaplarının kapatılabileceği duyuruldu.

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Covid-19 salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de corona virüs varyantının yayılması ve vaka sayısının artmasıyla birlikte, HSBC'nin İngiltere kolu radikal bir karar aldı. İngiltere'de HSBC bankası, maske takmayarak şubelere gelen müşterilerin banka hesaplarını kapatabileceğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre bundan böyle şubeye maskesiz gelen veya maske takmayı reddederek şube çalışanlarının sağlığını riske atan müşterilerin hesaplarının kapatılabileceği duyuruldu.

"Bazı kişiler çalışanlarımızı riske atıyorsa..."

"Bazı kişiler çalışanlarımızı riske atıyorsa, hesaplarını kapatma hakkını kendimizde saklı tutuyoruz" diyen HSBC'nin İngiltere Şube Ağı Başkanı Jackie Uhi, "Müşterilerimizin finansal işlemlere ulaşabilmesi için her gün şubelere giden meslektaşlarımız bizim kilit çalışanlarımız. Onlara saygı gösterilmesini hak ediyorlar ve kendilerini riske sokacak durumlarla karşılaşmamalılar" dedi.

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