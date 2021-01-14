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Sputnik V aşısı bu ay 9 ülkede tescil edilecek! RDIF açıkladı

RUSYA Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının bu ay 9 ülkede daha tescil edileceğini belirtti.

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Kirill Dmitriyev, Reuters’a yaptığı açıklamada Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının bu ay 9 ülkede daha tescil edileceğini söyledi. Aşının akran denetiminden geçmiş sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını ve bunların aşının yüksek etkinliğini göstereceğini belirten Dmitriyev, Sputnik V aşısının 7 ülkede üretileceğini de kaydetti.

2021 sonunda hayatın normale dönmesini umduğunu kaydeden Dmitriyev, Sputnik V aşısının dünya pazarındaki payının yüzde 25 olmasını beklediğini de dile getirdi.

Dmitriyev’e göre 6-9 ay içinde aşıya yönelik büyük ihracat anlaşmaları imzalanacak. Rusya, aşıyı şubat ayında AB’de onaya sunacak.

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