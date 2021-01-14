Can Dündar'ın hedefindeki Alişan ateş püskürdü: Hain

Can Dündar'ın hedefindeki Alişan çileden çıktı. Alişan kendisiyle ilgili aşı paylaşımı yapan Can Dündar'a "Hain" diyerek tepki gösterdi.

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Sinovac aşı kampanyası firari Can Dündar ile şarkıcı Alişan'ı karşı karşıya getirdi. Gazeteci-yazar Can Dündar'ın şarkıcı Alişan'ın gönüllü Covid-19 aşısı olmasını eleştirisine Alişan'dan 'hain' yanıtı geldi. Dündar "Aşıyı benimsetebilmek için Alişan gibi bir modele sığınıyorlar. Zavallı Alişan, Zeytin Dalı Harekâtına mı yetişsin, Covid aşı kampanyasına mı? Yazık değil mi?" dedi.

"Diğer kesim aşıdan soğudu"

"Ülken aleyhine propagandalara mı yetişeceksin, yoksa Fetö'nün sözcülüğüne mi?"

Can Dündar'ın bu sözlerine Alişan'dan tepki gecikmedi. Alişan bir paylaşım yaparak Dündar'ın paylaşımının benzeriyle yanıt vererek şunları söyledi:

"Zavallı Can Dündar... Almanya’ya kaçıp, vatanına ihanet edip, ülken aleyhine propagandalara mı yetişeceksin, yoksa Fetö'nün sözcülüğüne mi? Ben 10 bin gönüllü Faz 3 çalışmasına katılanlardan birisiyim ama sen aşı üzerinden bile ülkene karşı propoganda yapacak kadar HAİNsin.. HAİN...

Ben askerimiz cephedeyken askerimizin yanında oldum. Bundan da her zaman gurur duyacağım. Ve sonuna kadar devletimin yanında olacağım... Ama sen her zaman hain olarak kalacaksın!!! HAİN."