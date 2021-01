Mustafa Cengiz - Fatih Terim görüşmesinde neler konuşuldu? Transfer ve adaylıktan bahsetti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim görüşmesinde neler konuşuldu, Radamel Falcao, satılacak mı? Oğulcan Çağlayan ve adaylığıyla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, transferlerler ilgili net açıklamalar yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'i Türk Telekom Stadı'na davet etti. Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve yönetim kurulu üyeleriyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Fatih Terim, stattan ayrıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulüpte yaşananları ve merak edilenleri aktardı.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

- Takım iyi gidiyor. Allah bozmasın. Tamamına erdirsin. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. 3-5 gündür kaos yaratılmaya çalışılıyor. Özellikle sosyal medyada üzüldüğüm, bana göre haksız suçlamalar var. Herkese saygı duyarım. Taraftar şunu unutmasın, geçmişini bilmeyen, geleceğiyle ilgili karar veremez.

- Önemli olan fotoğraf değil, filmdir. Biz aldığımızda genel durum şuydu, 157 milyon euroya yakın borcumuz vardı. 147 milyon euro olarak UEFA'ya bildirilmişti. Dany ve Chedjou'nun koydurduğu transfer yasakları vardı. 31'inde görevi aldık, 32M€ ödememiz vardı.

''Galatasaray'a kayyım atanıyordu''

- UEFA tarihinde ilk kez bir kulübe ikinci kez uzlaşma anlaşması yaptı. UEFA'da yer yerinden oynadı. Milan, PSG gibi takımlar da bizim yolu izlediler. UEFA'yı hafife alıyorlar, başımızda duran ciddi kurumlar var. Bize sizin avukata ihtiyacınız yok dediler. UEFA'dan 6 milyon euro ceza yedik, onu da ödedik. Disiplin Komitesi, 'Size 4 ay müsaade' dedi. 4 ay sonra gittik, sunumumuzu yaptık. Biz bunlara anlattık ve tarihlerinde ilk defa bir kulübe 2. defa uzlaşma anlaşması yaptılar. UEFA'da yer yerinden oynadı. Basketbolda da yasağımız vardı bunu da kaldırdık. Basketbol ve voleybolda toplam borç 80 milyondu bunu da hallettik. Galatasaray'ı kayyum tehlikesinden kurtardık. Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Kimse demedi Genel Kurul niye yapmadın. Ben Euro borçları TL’ye çevirdim.

''Hiç kimse bana acımasın''

- Sağolsun teknik kadro ve oyuncularımız, iki yıl üst üste şampiyonluk yaşattı, 4 kupa aldık. Kara geçtik, kayyum tehlikesinden kurtulduk. Bunları hafıza için anlatıyorum. Ben bugün varım, yarın yokum. Fiziken de yokum. Benim bütün çalışma arkadaşlarım bıktı. Hepsinin sinerjisini, kara delik gibi emdiler. Direniyorum. Hiç kimse bana acımasın. Ben yalnızım. Ben bu kadar haksız eleştiri ve komplo teorisi görmedim. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim.

''Yarın siz bu hataları yaparsanız, buraya başkan ve yönetim bulamazsınız''

- Eğrisi doğrusuna denk geldi. Biz şanslıydık. Böyle eleştiriler devam ederse, kimse gelmez. Benden sonra gelecek olan yönetimlere ışık veriyorum. Yarın siz bu hataları yaparsanız, buraya başkan ve yönetim bulamazsınız. Süper Lig kolay değil. Her takım her takımı yenebiliyor. Biz iki yıl şampiyon olduk. Her sezon şampiyon olamayabilirsiniz.

''Beşiktaş maçında ölümüne oynayacaklar''

- Beşiktaş maçını kazanma hedefiyle sahada olacağız. Derbiyi gerek teknik direktörümüz, gerek futbolcularımız, ölümüne oynayacaklar. Derbiye kazanmak hedefiyle çıkıyoruz, değerli bir rakiple oynuyoruz. İstanbul derbisi, önemli bir derbi. Bu maça gerek teknik direktörümüz gerekse oyuncularımız ölümüne oynayacaklardır.

''Keşke ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı penaltıyı''

- Galatasaray şu anda ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli ve onurlu futbolcularımız var. Son maçlarda birçok olay yaşadık, beklenmedik faktörlerle kendi sahamızda bile kayıplar yaşadık. Kayserispor maçında tek bir şut, tek bir gol, puan kaybettik. Biraz önce hoca bana 'Keşke ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı penaltıyı' dedi. Ben de kendisine aynısını söyledim. Bizim aktifimizde olan her futbolcu çok değerlidir. Gençlerin verdiği mücadele beni çok mutlu etti. Ona güveniyoruz, moralini bozmasın. Oğulcan Çağlayan’a da güveniyoruz. Fatih Öztürk de sağolsun maçı çevirdi. Hepsine güveniyoruz. Falcao, Muslera hepsine güveniyoruz.

''Diğer hiçbir kulüp bunu gösteremiyor''

- Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz. Bir de vasat diyorlar şimdi yeni çıktı. Arapça'da vasat derseniz orta şekerli kahve olur. 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47. Göreve gelince üç günde Nagatomo'yu aldık, üç günde de hocamızın oluruyla Ndiaye'yi sattık. 2018'de göreve geldik, 3 yıldır görevdeydik. 47 futbolcu transfer ettik. Toplam 44 milyon euro ödemişiz. Sattıklarımızdan 62 milyon euro kazanmışız. Diğer hiçbir kulüp bunu gösteremiyor. Dün TFF'de hepsini sıkıştırdım, hiçbiri bir şey söyleyemedi. Transferde 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz halimiz bu. Demek ki becerikli olsak nasıl olacaktık. Şu anda 9.8 milyon TL, harcama limitim var.

''Bizim her şeyimiz açık ve net''

Bizde yalan dolan yok. Bizim her şeyimiz açık, net. Yalan, dolan yok! Arkadan dolaşıp, 2 puan almak yok. Ben 7 dönemde 41 futbolcu transfer etmişim, hala doymamışım, dipsiz bir karadelik gibi. Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerli oyuncuları. 1 saat önce Fatih Hoca ile beraberdir, her şeyi konuşuyoruz. Bir kulübümüz 18 aldı, 13 gözüküyor. Romanya'ya da gitti biliyorsunuz, Bolu'ya gitmedi. Bizim her şeyimiz açık ve net. Yalan, dolan yok. TFF'den bazı haberler kaçıyor. En çok harcama limiti bize verilmiş, 'Lan elinde limit var, harcasana' diyorlar. Öyle değil. Orada tüm harcamalar var. TFF'ye 'Tüm rakamları verin' dedim, 'Mahremiyet' dediler. TFF'de limitler açıklanmış, 499 milyon TL limitimiz var. Bu kadar limit varken neden transfer yapmıyorsunuz deniliyor. 21 kulüp içinde artıda olan 2 kulüp var. Biri biziz biri de Trabzonspor. Ben açıklıyorum şu anda 9.8 milyon Euro limitim var..."

''Korkmayın aday değilim''

Biz 100 milyon euro kar etmediğimiz için suçluyuz. Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Korkmayın aday değilim.

''Göksel Gümüşdağ ile görüştüm''

- Ya transfer, ya istifa! Böyle bir şey olur mu yahu? ultrAslan'ı ben yönlendiriyormuşum diyorlar, hocayı ortaya atıyormuşum. Onlarla ilgili şu programda konuştuğumuz %1'ini konuşmamışımdır. Hashtag açıyorlar. Bana "200-300 euro ver" sen de yaparsın dediler. Neymiş 'Ya transfer, ya istifa.' Ben ultrAslan’la konuşmadım. ultrAslan benim aleyhime yazıyor. Açıklamayı dün okudum. O açıklamayı ben yazdırmadım. Ben, onlara bu açıklamayı yaptırsam, neden Göksel Gümüşdağ ile görüşeyim? Ben, Göksel ile birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. İrfan Can ve Visca değerli oyuncular. Göksel 13-14 milyon euro istiyor ama bence daha değerliler. Vermezse Mahmut, neylesin Mahmut. Transfer için nakit yaratmak zorundayız.

''Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci ve Visca için 38 milyon euro istedi''

- Hocam dünya futbolunda değerli marka. Bunlar havalara girdiler. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci ve Visca için 38 milyon euro istedi. Transferlerle ilgili pazarlık aşamasındayım, beni konuşturmayın. Ben şu anda istesem 2-3 vadeli, faiz borcunu yazarak istediğim futbolcuyu alırım. İrfan Can'ı da alırım, bakasını da alırım. Hiç kimse engel olamaz. Ama beni geberteser Galatasaray'a bunu yapmam. Yazarım çekleri Mayıs sonrasına, gelecek seneye! Gider İrfan Can’ı da alırım. Ama ben Galatasaray’ın geleceğini karartmam! İstediği kadar beceriksiz desinler! Hocamızla da konuştuk Aslan gibi! Hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor!

''Fatih Terim’in yalnız hissetmesi bizimle ilgili değil''

- Hocamla biz 1 haftadır buluşamıyoruz, yoğun maç trafiği var. Biz devamlı bir araya geliyoruz hocamla klasik olarak. Hocamla 1 haftadır görüşememiştik. Her hafta biz görüşüyoruz. 'Niye kendini yalnız hissediyorsun?' dedim. 'Sinirlendim, bu hale geldim' dedi. O sözünü söylemesi bize değil. Hocam bu yaşta kenarda çıldırıyor, yağmuru ve karı yiyor. Bu sadece parayla olacak iş değil. Biz hocama hak verdik. Bazen vermediğimiz de oluyor. Yalnız hissetmesi bizle ilgili bir olay değil! Fatih Terim’in yalnız hissetmesi bizimle ilgili değil. Belki bizimle de ilgili. Hocamdan Allah bu sinerjiyi, bu yaşta bu enerjiyi eksiltmesin. Bu sırf parayla olacak iş değil. Biz Fatih Terim’e hak verdik.

''Hocamla benim bir kavgam yok''

- Kavgalıydık barıştık diye bir durum da yok. Hocamla benim bir kavgam yok, ben bunu medyayla tartışmam, ben güzellik konuşurum. İkimiz de aynı güney karakterine sahibiz. Lafımı esirgemem, kimseden çekinmem, hocamdan çekinmem, o da benden çekinmez. Teknik direktörümüz Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok. Hocamın kastettiği şeyler çok başka. Biz bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Ortada bir kaos yok, kaos olsun diye çekirdek alıp bekleyenler varsa o çekirdekleri yemek için Netflix açsınlar şimdi.

''Transfer, şampiyonluktan daha değerli hale geldi''

- En koma halimde bile Galatasaray'ı düşünüyorum. Bu bir hastalık. İrfan Can, Visca, Onyekuru da Mohamed da hepsi değerli oyuncular. Ama bunların bir sırası var... Hocamız 'transferler oldu oldu, olmadı bu kadroyla da bir noktaya gelir, şampiyon oluruz' dedi. Rakibiniz sizden fazla transfer yaparsa, galip sayılıyor. Transfer, şampiyonluktan daha değerli hale geldi. Santrforsuz oynarken, en fazla golü biz attık. Stopersiz oynarken, en az golü biz yedik.

''Kayyım atanırsa ben buna dayanamam''

- Bir Çin atasöz, 'Zora düştüğün zaman kaşlarını çat, düşün.' Hocam da öyle yaptı ve şapkadan tavşan çıkardı. Biz de fil çıkardık. İnşallah yine çıkaracağız. Hiç transfer yapamayabiliriz. Transfer yapamayınca istifa en kolay yolu. Benim için istifa etmek kadar beni kurtaracak bir şey olmaz ama kayyım atanırsa ben buna dayanamam. 2525 kişi bana oy vermiş. Namusunu emanet etmiş. Ben onlara neden ihanet edeyim. Limiti yüzde 25 aşarsam; transfer yasağı ve puan silme cezası alırım. Aşanlar da oldu. Ceza almadılar. Ses var, görüntü yok.

''Ben bu zevkten mahrum kaldım''

- Ben Galatasaray’ın hasta bir taraftarıyım. En büyük hayalim maç seyretmek. Hanım bana kızıyor maç izleyemiyorum. Deli gibi izlerdin diyor. Haftada bir deşarj oluyorum. 15 günde bir gidiyorum, locamız var. Orada oh. Stat boş olur benim locada yer bulamazsınız. Orada Fenerbahçeli de olur, Beşiktaşlı da. Niye orada gırgır şamata. Bu ya. Ben bu zevkten mahrum kaldım. Hakeme bir şey diyemiyorum. Gol atılıyor Ramses gibi oturuyorum. Gol atıyoruz tık yok, gol yiyoruz tık yok. Yanımda başkan oluyor, ayıp olur diye.

''Ben iyi bir aday görürsem işi yürütecek, onun lehine çekilirim''

- Ben hakeme bir şey diyemiyorum. Gol atılıyor ben 'Sfenks' gibi oturuyorum. Ben iyi bir aday görürsem işi yürütecek, onun lehine çekilirim. İyi bir aday görmezsem, diğer adaylardan çok özür dilerim, kendimce yeterli görmezsem aday olabilirim. Olurum demiyorum, olmaz da demiyorum. Seyirci olmayınca "yuh" bitti, sosyal medya başladı. Ben tweet atan yöneticilerimden rahatsızım. Sosyal medyada kullandığım bir hesap yok. Yöneticilerimin de yok. Bir iki defa 'Sakın' dedim. Yeniden aday olursam, tweet atmak yasak. Bir taraftar olarak kendime eziyet ederim. Doktorlara ve aileme bakarsak... Filmin daha acıklı bölümüne girmeyelim. Milletin karakterini ve kalitesini öğrenmek istiyorsanız, başkan olun ve diğer başkanların ne mal olduğunu görün. Real Madrid'den 5-6 gol yedik, Perez ayağını bile oynatmadı. Göbek atan başkanlar gördük.

Oğulcan Çağlayan konusu

- Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesinde ilk maddeyi de okudum, son maddeyi de okudum. Ben iş alan da oldum, iş veren de. Kararda da ayartan kulüp olmadığımız söyleniyor. FIFA kurallarına göre oyuncuya sormadan opsiyon kullanamazsınız. Oğulcan Çağlayan transferinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında Galatasaray'a herhangi bir ceza vermedi. Futbolcu köle değil. FIFA'da açıkça diyor ki "Futbolcunun oluru olmadan tek taraflı uzatamazsın." Bir spor hukukçusuna sorsalar bu cevabı alırlardı.

''Falcao, taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir''

- Falcao, taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. 60 bin kişi geldi stada. Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. Bundan utanıyor muyuz? Geldiği gün İstanbul sallandı. Falcao bizim topçumuz, çok değerli fakat sakatlıktan kurtulamadı. Falcao’nun gelişi; 1 Mayıs mitingleri hariç, İstanbul’da yapılan en büyük topluluk buluşmasıymış. Monaco yıllık 8 milyon euro teklif etti, kabul etmedi. 'Ben attığım golün anonsu yapıldığında tribünlerin sessiz olmasından bıktım' demiş. Ben desibel rekoru kırılmış bir yerde oynamak istiyorum demiş.

''Falcao’ya Güney Amerika’dan ve Arabistan’dan teklifler var fakat istemiyor''

- Falcao bize geldiğinde sakat değildi. Monaco da bu duruma şaşırıyor! Falcao karakterli bir futbolcu. Falcao düzelecek ve gelecek. Falcao’ya Güney Amerika’dan ve Arabistan’dan teklifler var fakat istemiyor. Falcao dönecek, derse ki 'Ben şu takımı buldum" Eğer onaylarsa kendisi kabul ederiz. Çok teklif alıyor. Ancak kendisinin ve Galatasaray'ın yararına bir durum olur da gitmek isterse konuşuruz.

Fatih Terim'in mukavelesi ne zaman bitiyor?

- Fatih Terim'in mukavelesi mayıs ayında bitmiyor. Fatih Hoca'nın mukavelesi, biz ya da sonradan gelecek yönetim iptal ederse biter. Otomatik iptal oluyor diye bir şey yok. 2+3 yıl yaptık mukaveleyi, hocamla beraber yaptık. Ben burada 33 sene kalsam, hocamla 33 sene devam ederim. Hocamızın Galatasaray'a verdiklerini inkar eden çarpılır! Gıdıklamalar var ancak henüz oyuncularımıza resmi bir teklif yok.