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Edirne'de geniş güvenlik önlemi alındı! İnsanlar çay içerek izlediler

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'de PTT şubesi önünde unutulan şüpheli çantanın fünyeyle patlatılmasını çevredekiler çay içerek izledi.

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Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde bulunan PTT şubesi önünde sahipsiz çanta olduğunu görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Bölgede çok sayıda meraklı vatandaş toplanırken, bir kişi kalabalığa çay dağıtmaya başladı. Polisin uzaklaştırma çabasına rağmen çay içen vatandaşlar, bomba imha uzmanının çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlatmasını, meraklı gözlerle izledi. Çantadan giysi ve yiyecek çıktı.

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