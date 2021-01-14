Denizli'de dizide görüp hurdalardan yaptılar! Babasına göstermedi
DENİZLİ'de yaşayan iki kuzen televizyonda izledikleri bir diziden esinlenerek yaptıkları araç görenleri şaşkına çevirdi.
Denizli’nin Seferihisar ilçesinde yaşayan 12 yaşlarındaki iki kuzen, televizyonda gördükleri diziden esinlenerek kendi araçlarını yaptı. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan ortaokul öğrencileri Efe ve Muhammet Çiğdem pes etmeyi akıllarından bile geçirmediklerini söyledi.
İlçe sanayisinde kaynak yapmayı öğrenen iki kuzen hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştı. Sanayide ve hurdacıda bulunan atıl durumdaki malzemeleri toplayan iki kuzenin başarı öyküsü, aile üyeleri tarafından takdir ile karşılanıyor.
Yaklaşık 3 haftada aracı toparlayan kuzenler, önümüzdeki günlerde sokaklarda seyahat etmeyi hedefliyor. Ailelerinin maddi desteği ile hayallerine kavuşan ve babasına sürpriz yapmak için aracı son haline gelene kadar babasına göstermedi.
Efe Çiğdem, “Ben bu projeye Haziran aylarında biraz daha küçüğü ile başlamıştım. Şanzıman uydurmaya çalışmıştık, o çalışmadı. Bu olumsuzluk beni kötü etkilemedi. Televizyondaki dizi başladı. O diziden ilham alarak amcaoğlum ile paylaştım. O da olumlu karşıladı" dedi.