Denizli'de dizide görüp hurdalardan yaptılar! Babasına göstermedi

Efe Çiğdem, “Ben bu projeye Haziran aylarında biraz daha küçüğü ile başlamıştım. Şanzıman uydurmaya çalışmıştık, o çalışmadı. Bu olumsuzluk beni kötü etkilemedi. Televizyondaki dizi başladı. O diziden ilham alarak amcaoğlum ile paylaştım. O da olumlu karşıladı" dedi.