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Konya'da Kayınpederini ve bacanağını öldürdü! Cinayetlerin nedeni ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da bacanağı ve kayınpederini farklı iş yerlerini basıp öldüren Şenol Yasak'ın çifte cinayeti kendisinden şikayetçi olunduğunu öğrenince işlediği ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki mobilyacıda meydana geldi. 16 yıllık evli Halime Yasak, 4 ay önce şiddetli geçimsizlik ve iddiaya göre eşi Şenol Yasak'ın uyuşturucu kullanması nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 2 çocuğunu da alıp, Muğla'daki akrabalarının yanına gitti. Eşinin yanına 2 ay önce giderek, barışmak isteyen Şenol Yasak, olumsuz yanıt alınca 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Konya’ya döndü.

Şenol Yasak, 2 gün önce de kayınpederi Bekir Dağdeviren ve kayınbiraderi Enes Dağdeviren'in yanına gidip, halen eşinin yanında kalmaya devam eden 9 yaşındaki diğer oğlunu da Konya'ya getirmek istediğini söyledi. Yasak olumsuz yanıt alınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası ikilinin yanından ayrılan Yasak, dün montunun içine sakladığı pompalı tüfekle minibüse binerek, bacanağı mobilya ustası Mustafa Arslan'ın iş yerine gitti.

İş yerine ait kamyonetle ikinci cinayete gitti                                                      Yasak, içeri girer girmez tüfekle Arslan’a ateş ederek öldürdü. Daha sonra iş yerine ait kamyoneti alan Yasak, bu kez de Fatih Mahallesi'ndeki Karatay Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in yanına gitti. Yasak, kayınpederi Dağdeviren'e de pompalı tüfekle ateş açıp, karnından ağır yaraladı. Bu sırada ikinci kez tüfeği ateşlemek isteyen Şenol Yasak'a, kayınbiraderi Enes Dağdeviren ve çevredekiler engel oldu.

Hastanede öldü                                                                                                      İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Dağdeviren de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şenol Yasak ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Tartışma sonrası şikayet ettiler                                                                             Olaydan önce uyuşturucu tedavisinde kullanılan kırmızı reçeteli ilaçlardan aldığı öğrenilen Şenol Yasak’ın, emniyetteki ifadesinde, şu sözleri söylediği öğrenildi. Eşimle barışmak istedim ama barışamadım. 2 oğlumuz var. Oğullarımdan birini daha önce yanıma getirdim. Diğerini de getirmek için uğraşıyordum. Ben uzun zamandır uyuşturucu tedavisi görüyorum. Eşimin ailesine gittim ama beni sürekli kovdular. 2 gün önce de baldızlarım, bacanağım ve kayınvalidemle tartıştık.

Olay sabahı da benden şikayetçi olduklarını öğrendim. Bunu öğrenince çok sinirlendim. Onları öldürmeye karar verdim. Bir yerden tüfek buldum. Tüfeği montumun içine saklayıp, minibüse binip gittim, öldürdüm

Şenol Yasak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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