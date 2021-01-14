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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası en fazla yatırımı Türkiye'ye yaptı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, geçen yıl 1 milyar 700 milyon euro ile ülkeler arasında en fazla yatırımı Türkiye'ye yönlendirdi.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamada, Banka'nın 2020'de en büyük desteği Türkiye ekonomisine verdiği belirtildi. Banka'nın, Türkiye'deki yatırımlarını 700 milyon euro artırarak 33 projeye toplam 1 milyar 700 milyon euro yatırım yaptığı bildirilen açıklamada, 2019'da EBRD'nin Türkiye'de 35 projeye 1 milyar euroluk yatırım yaptığı hatırlatıldı.

Toplam 11 milyar euroluk yatırım yapıldı
Faaliyet gösterilen ülkelerin tamamında geçen yıl 411 projeye toplam 11 milyar euroluk yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, en fazla yatırım yapılan ülke konumunda olduğu vurgulandı.

"2021'de odağımız, şirketlerin daha güçlü ve sürdürülebilir olmasında yardımcı olmak''
Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin, bu zor zamanlarda müşterilerine ve yatırım yaptığı ekonomilere desteğini artırdığını belirtti.

Tuerkner, koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020 yılındaki yatırımlarla ilgili alarak "Türkiye'de temel tıbbi ekipmanların satın alınması için acil finansman sağladık ve kriz boyunca özel sektör operasyonlarının, büyüme ve sürdürülebilirlik planlarının salgın nedeniyle aksamaması için yardımcı olduk." ifadesini kullandı.

“Dünyanın en büyük riski olan iklim değişikliğini unutmayalım''
Tuerkner, 2021 planlarına ilişkin de "2021'de odak noktamız, sadece şirketlerin krizde hayatta kalmalarını desteklemek değil aynı zamanda daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapıda olmalarına yardımcı olmak olacak. Salgının üstesinden gelmek için çalışırken, dünyanın en büyük riskini, iklim değişikliğini unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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