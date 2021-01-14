Mahalle fena karıştı! Mehmet Metiner'le Nihal Bengisu Karaca birbirine hakaret yağdırdı

Medya mahallesi fena karıştı. Mehmet Metiner'in Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'yı hedef alan paylaşımı sondası ortalık birbirine girdi. Hakaretler ve tehditler havada uçuştu...

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Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner ile Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca birbirine girdi. Hakaretler ve suçlamalar havada uçuştu. Mehmet Metiner'in "Nihal Bengisu Karaca varken Canan Kaftancıoğlu susmalı bence" paylaşımıyla başlayan kavga "Metiner tetikçilik hizmetini daha iyi koşullarda sürdürmek için kadro başvurusunu güncelliyor aklınca" cevabıyla alevlendi. İmalar ve tehditler peş peşe geldi. İşte çarşıyı karıştıran o kavganın ayrıntıları...

Her şeyi başlatan paylaşım Metiner'den geldi!

Mehmet Metiner, 8 Ocak'ta, kendisi şahsi Twitter hesabından "Nihal Bengisu Karaca varken Canan Kaftancıoğlu susmalı bence" paylaşımı yaptı. Karaca bu paylaşıma 6 gün sonra oldukça sert ve içinde bolca imaların olduğu ber karşılık verdi. Karaca Twitter hesabından "Küçük bir tetikçi için küçük bir not; kamuoyuna duyurulur" başlığıyla Metiner'e ağır suçlamalar yöneltti. İşte o açıklama:

'İktidar nezdinde de hiç hiç itibarı kalmamış biri...'

"Geçenlerde iktidar adına her rezalete imza atabileceğini kanıtlamış ama iktidar nezdinde de hiç itibarı kalmamış, kendi kendine gelin güvey olan bir zat, sık sık 'terörist' suçlamalarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu ile beni kıyaslayan, Kaftancıoğlu ile aynı çizgide olduğumu ima eden bir paylaşım yapmış. Geç fark ettim doğrusu. Önemsenecek bir durumda değil. Ama böyle bir 'trend' olduğu için takipçilerimi uyarma gereği duydum."

Küçük bir tetikçi için küçük bir not.

Kamuoyuna duyurulur pic.twitter.com/5WIaiaOWxi — Nihal Bengisu Karaca (@nibenka) January 14, 2021

'Hiçbir kriterim yok, herkese saldırabilirim' diyor...

"Arkadaşlar, kanmayınız, bir zamanların ideolog titriyle ortalarda dolanan bu sözde kanat önderinin yaptığı şeyi yapmasının tek bir nedeni var: Benim üzerimden iktidar partisine mesaj yollamak, bakın hiçbir sınırım , adalet, ahlak hatta akıl kriterim yoktur her şekilde herkese saldırabilirim demek. Tetikçilik hizmetini daha iyi koşullarda sürdürmek için kadro başvurusunu güncelliyor aklınca."

Bu zatın yaptığı İslami camiada herkesin bildiği korkunç şeyler...

"Aslında bu zatın yaptığı ve İslami camiada herkesin bildiği korkunç şeyleri burada tek tek sıralamak da var ama değmez. Bu tetikçi zata tavsiyem ipe sapa gelmez algı operasyonları yapacağına kendi itibarsız algısıyla uğraşması ve önce şu an iktidar medyasının yeni merkezi olan TürkMedya grubundan neden tam da Kasım ayının başında kovulduğunu anlatması."

Nihal Bengisu Karaca hak ettiğiniz cevabı anladığınız dilden alacaksınız.



Bekleyiniz.



İma ettiğiniz o FETÖ’den kapma haysiyetsiz bel altı dedikodularınız ve itibar suikastınız için de mahkemede hesaplaşırız. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) January 14, 2021

Geçmişte FETÖ ablası olarak bilinen FETÖ bulaşığı...

Nihal Bengisu Karaca'nın bu paylaşımına Mehmet Metiner'den de oldukça sert bir cevap geldi. Nihal Bengisu Karaca'yı "geçmişte FETÖ ablası olarak bilinen kişi" olarak suçlan Mehmet Metiner, "O FETÖ bulaşığına toplu cevabımı uygun bir zamanda ayrıca vereceğim. Avukatım yarın hakkında suç duyurusunda bulunacak. Hakkımda ima ettiği o FETÖ’cü dedikodular her neyse sunmazsa müfteridir. İstiyorsa mahkemeyi beklemeden yapsın. Haysiyet cellatlarına papuç bırakmam biline!" dedi.