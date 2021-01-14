7 milyon TL’lik güvercin büyük panik yarattı itlaf edilecek! Gerekçesi bakın ne

ABD'den Avustralya'ya gelen yarış güvercini ülkede büyük panik yarattı. Yetkililer yaptığı açıklamada koronavirüs riski taşıdığı gerekçesiyle güvercinin itlaf edileceğini duyurdu.

Abone ol

Avusturalya’da yetkililer aldığı kararla bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. ABD'den yola çıkarak 13 bin kilometrelik Pasifik Okyanusunu aşan yarış güvercini Avusturalya’ya ulaştı. Avustralyalı Kevin Celli-Bird, 26 Aralık’ta Melbourne kentindeki evinin arka bahçesine gelen ve çok bitkin halde bulduğu yarış güvercini bulduğunu söyledi. Kevin Celli-Bird, güvercinin ayağındaki mavi bantta yazılı 29 Ekim 2020 tarihli ABD’nin Oregon eyaletindeki düzenlenen bir yarışa ait sıra numarasını fark etmesinin ardından basına konuştu.



Celli-Bird, karantina yetkililerinin, kendisini arayarak Pasifik Okyanusu'nu geçerek toplam 13 bin kilometre yol kat eden güvercini yakalamasını istediğini söyledi. Celli-Bird, "Güvercinin, ABD'den geldiyse hastalık kapmış olmasından endişeleniyorlar. Yardımcı olmamı istediler ama yakalayamıyorum, yakınına gittiğimde kaçıyor." ifadelerini kullandı. Avustralya basınında ilgi gören güvercin, yetkililerin dikkatini çekti. Avustralya basını söz konusu güvercinin 500 bin- 750 bin Euro (7 milyon TL) değerinde olduğunu yazdı.



Kovid-19 gerekçe gösterildi

Tarım Bakanlığı, güvercinin ülkede kalamaması gerektiğini ifade ederek, Avusturalya’nın gıda güvenliğini, yabani kuş popülasyonunu tehlikeye atabileceğini ve koronavirüs riski taşıdığı gerekçesiyle telef edilmesi (öldürülmesi) gerektiğini söyledi. Uzmanlar, güvercinin Pasifik’i geçmek için bir kargo gemisiyle seyahat etmiş olabileceğine de dikkat çekti. Avustralya Tarım Bakanlığı, güvercinin akıbetiyle ilgili 24 saat içerisinde açıklama yapacağını kaydetti.