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Trump'tan dikkat çeken Irak ve Suriye çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Irak ve Suriye'deki ABD'nin askeri varlığındaki azalışı hatırlatarak sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüne sadık kalacağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan, Irak ve Suriye'deki askeri varlığının en düşük seviyelere indiğine dikkati çekerek, "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." açıklamasında bulundu. 

Trump, Beyaz Saray üzerinden yayımladığı yazılı açıklamada, "Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısı 19 yılın en düşük seviyesinde. Aynı şekilde Irak ve Suriye'deki asker sayısı da en düşük rakamlarda. Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." ifadelerini kulandı. 

Görev süresi boyunca üniformalı askerlere destek vermekten onur duyduğunun altını çizen Trump, bugüne kadar askeri alanda 2,5 trilyon dolar harcandığını kaydetti.


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