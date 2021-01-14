Alanyaspor konuk ettiği BB Erzurumspor'u kupanın dışına itti
Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Alanyaspor'un gollerini 4 ve 57'de Babacar, 24'de Caulker ve 77'de Davidson atarken; BB Erzurumspor'un tek sayısı 7'de Oltan Karakullukçu'dan geldi.Abone ol
7. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Donald ceza sahası içinde Murat Uçar'ı topla buluşturdu. Murat Uçar'ın ön direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Oltan Karakullukçu ağlara gönderdi: 0-1
14. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Rakip ceza sahası yakınındaki paslaşmada Alanyasporlu futbolcu Siopis kayarak Donald'tan topu kaptı. Daha sonra soldan içeriye girerek yaptığı ortada Babacar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Berkan Kutlu ceza alanı içinde rakip savunmadan sıyrılarak şutunu çekti. Top direkten geri döndü.
24. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ köşeden Alanyaspor'un köşe atışında Bakasetas topu ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1
45. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan rakip ceza sahasına yaklaşarak içeriye ortaladı. Mina'nın yükselerek vurduğu top, rakip oyunculara çarparak dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.
57. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda buluştuğu topla rakip alana giren Tayfur Bingöl sağdan bindiren Fatih Aksoy'a çıkardı. Bu futbolcunun rakip ceza sahası son çizgisine girerek yerden yaptığı ortada Babacar topu filelerle buluşturdu: 3-1
71. dakikada Alanyaspor ceza sahası dışında serbest vuruş kullandı. Ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerde topun başına geçen Davidson'ın şutu üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Alanyaspor farkı Davidson ile üçe çıkardı. Rakip orta alanında Salih Uçan topu ceza sahası yayı içindeki Bakasetas'a çıkardı. Bakasetas bekletmeden içeriye koşu yapan Davidson'ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.
Alanyaspor: 4 - 1 :BB Erzurumspor
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat Temel
Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 83 Efkan Bekiroğlu), Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Siopis (Dk. 73 Salih Uçan), Berkan Kutlu (Dk. 83 Ceyhun Gülselam), Bakasetas (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Davidson, Babacar (Dk. 73 Umut Güneş)
BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş (Dk. 87 Muhammet Emin Yavaş), Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Donald (Dk. 46 Teikeu), Darri (Dk. 46 Novikovas), Emrah Başsan (Dk. 64 Cenk Ahmet Alkılıç), Oltan Karakullukçu, Sadiku (Dk. 80 Özgür Sert)
Goller: Dk. 14 ve 57 Babacar, Dk. 24 Caulker, Dk. 77 Davidson (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 7 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Oltan Karakullukçu, Dk. 65 Murat Uçar, Dk. 89 Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 89 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)