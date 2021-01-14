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Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde sürecin başına dönüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıç noktası olan Çin'in Hubei eyaletinde vakalarda görülen artış nedeniyle yaklaşık 82 dönümlük bir alana 3 bin kişilik kapasiteye sahip yeni karantina merkezi kuruldu.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıç noktası Çin'de sürecin başına dönüldü. Ülkenin Hubei eyaletinde koronavirüs vakalarında görülen artış yetkilileri harekete geçirdi. Kentin merkezindeki yaklaşık 82 dönümlük bir araziye 600 işçinin ve 100 iş makinesinin 24 saat boyunca aralıksız çalıştığı karantina merkezi kuruluyor. Yeni karantina merkezinin 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacağı öğrenildi.

İnşasına "acil" koduyla başlandı

Vakaların artışı sonucu tedbir alan Çin hükümeti, acil emir çıkararak Shijiazhuang kenti yakınlarındaki Zhengding bölgesinde de yeni karantina merkezleri inşa etmeye başladı. Çin hükümetinin 'acil' koduyla verdiği kararın ardından eşzamanlı başlayan yeni karantina merkezlerine toplam 20 bin kişinin yerleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

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