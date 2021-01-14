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Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı İmamoğlu'na benzetildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda, aşıyı yapan sağlık çalışanını Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı. Erdoğan'ın aşı olduğu anların fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda, aşıyı yapan sağlık görevlisinin Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu.

"Ekrem İmamoğlu mu o?"
Bir sosyal medya kullanıcısının "Ekrem İmamoğlu mu o?" sorusuna İmamoğlu Twitter üzerinde esprili yanıt verdi.

Erdoğan'a aşı yapan sağlık görevlisi kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi

"Hayır, ben değilim"
Ekrem İmamoğlu da bu espri furyasına katılarak, paylaşımlardan birinin altına "Hayır, ben değilim" yazarak gülücük koydu.

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