Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşıyı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu mu?
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün topluma örnek olmak için Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu. Sosyal medya Erdoğan'a aşıyı yapan doktoru Ekrem İmamoğlu'na benzetti. İşte o doktorun gerçek kimliği...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti MKYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek koronavirüs aşısı yaptırdı. Erdoğan'ın aı yaptırdığı fotoğraflar sosyal medyada çok sayıda yorum alırken, aşıyı yapan doktorun kimliği merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu'na benzetilen doktorun kimliği ortaya çıktı.
Erdoğan’ın aşı olduğu anların fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar aşıyı yapan doktoru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na benzettiler.
Ekrem İmamoğlu da bir Twitter kullanıcısının “İmamoğlu mu o” şeklindeki mesajına, “Hayır ben değilim” diyerek gülen surat emojisi ile yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aşıyı yapan o doktorun Ankara Şehir Hastanesi İdare ve eğitim sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı.