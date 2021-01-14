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Aşı sırasını kaçıranlar ne olacak? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelip de aşı olmayı kaçıran vatandaşların ancak grupta bulunan kişilerin bitmesinden sonra işlem yapılacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 aşısının ilk dozu olmasının ardından çıkışta da kendisine eşlik eden Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarına aşılamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı''
Koca, "Salgında büyük sıkıntılar yaşadık. Kaybettiklerimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe herkesin olmasını öneriyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum. Sistemde bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşının yapıldığını göstermiş olduk" dedi.

Aşı sırasını kaçıranlara ne olacak?
Aşı sürecinin şeffaf götürüleceğini belirten Koca, "Bundan sonra aşı programını anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götürüleceğini söylemek istiyorum. Hatta şehir bazında canlı göstermek istiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Sırası gelince yaptırması çok önemli. Sırası geçenlere grup bittikten sonra sıra geliyor olacak. O nedenle aşıyı mutlak yaptırma konusunda hassasiyet göstermeli. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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