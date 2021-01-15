Fahrettin Koca'dan devletin zirvesine aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmasının ardından siyasi parti liderleri ile devletin zirvesini aşı olması için çağrı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u aşı olmaya davet ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı aşı olmayı teşvik programına değinerek tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı ve TBMM Başkanı'nı arayarak aşı olma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Koca, paylaşımında aşı davetinde bulunduğu isimlere gösterdikleri nezaket dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu'nun onayladığı aşıyı ilk yaptıran isim oldu. Koca'nın ardından Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de aşı yaptırdı.

Bugün sağlık çalışanları için aşılama süreci başlamış, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüs aşısı yaptırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından Koca tüm vatandaşların aşı olmasının gerekliliğine bir kez daha dikkat çekerek koronavirüs ve aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.