Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısını yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen corona virüsü (koronavirüs) aşısını Ankara Şehir Hastanesi'nde yaptırdı.

Abone ol

Dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından acil kullanım onayının verilmesiyle bugün, koronavirüs aşıları Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına uygulandı. Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı.

Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aşı konusunda toplumumuza önderlik etmek için toplantımızdan sonra sayın Cumhurbaşkanımız aşı olacaklardır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir. Kendileri aşı olarak toplumdaki tereddütleri ortadan kaldırmak, örnek teşkil etmek için toplantımızdan sonra aşı olmak üzere ilgili yere geçeceklerdir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte aşı oldu.

Telegram hesabından ilk mesaj

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı.