İstanbul'da kar alarmı! Meteoroloji gün verip uyardı: 20 cm kar yağacak

İstanbul'da yarın daha yoğun olacak

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın daha yoğun olacak. Bazı tahminlerde 10-20 santim kar yağabileceği belirtildi.