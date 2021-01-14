İstanbul'da kar alarmı! Meteoroloji gün verip uyardı: 20 cm kar yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Uçar, "Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir" diye yazdı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde sulu kar şeklinde başladı. Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde hafif sulu kar yağışı görülüyor.
İstanbul'da yarın daha yoğun olacak
Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın daha yoğun olacak. Bazı tahminlerde 10-20 santim kar yağabileceği belirtildi.
"Son yıllarda gördüğüm en güzel tahmin haritası"
Twitter hesabından İstanbul'da kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Uçar, İstanbul'u önümüzdeki çarşamba gününe kadar etkili olacağı belirtilen kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
"10-20 cm kar yağabilir" diyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Son yıllarda gördüğüm en güzel 500 mb tahmin haritası...